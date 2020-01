L'espanyolista Wu Lei guanya la Pilota d'Or del futbol xinès

El davanter xinès de l'Espanyol, Wu Lei, va rebre ahir el guardó de la Pilota d'Or xinesa com a millor jugador del 2019 al país asiàtic. La gala la va organitzar el grup Titan Media a Pequín. És el segon any consecutiu que s'emporta aquest premi.

El jurat és format per periodistes de més de cent mitjans de comunicació xinesos i també per alguns d'internacionals, com ara el diari Marca. Wu Lei va obtenir 52 vots com a primera elecció i un total de 450 punts. Després de Wu Lei van ser escollits el capità de la selecció xinesa, Hao Junmin, del Shandong, i el nacionalitzat Elkeson, del Guangzhou Evergrande.