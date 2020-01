L'Igualada Rigat necessita remuntar un gol a l'Scandiano

Les Comes és l'escenari, aquest vespre (20 hores), de la tornada de vuitens de final de la WS Europe Cup. Per classificar-se, l'Igualada Rigat ha de remuntar un gol arran de la seva derrota per 4-3 al partit d'anada a la pista de l'equip italià de l'Scandiano (4-3).

Francesc Linares, entrenador dels anoiencs, manifesta que «he estat repassant el partit d'Itàlia per millorar aspectes del nostre joc i per fer front a les particularitats que té el nostre adversari»,