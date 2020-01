Rudy Fernández renova amb el Reial Madrid fins al juny del 2022

El Reial Madrid va fer ahir oficial una notícia que ja es coneixia des de fa dies, la renovació del seu ala internacional Rudy Fernández fins al 30 de juny del 2022. El jugador mallorquí, d'1,96 metres i 34 anys, fa vuit anys que juga al conjunt blanc i la relació s'allargarà fins a les deu temporades, si abans no es trenca. Rudy va arribar al Madrid el 2011, com a conseqüència del tancament patronal de l'NBA i va ser la llavor d'una futura relació. S'ha perdut els últims partits per lesió.