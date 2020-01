El sallentí Josep Claret bat el rècord d'Europa dels 50 papallona de 75-79 anys

ARXIU PARTICULAR

Josep Claret (esquerra) amb els nedadors del Nagi ARXIU PARTICULAR

A la piscina del Club Natació Sabadell i a les instal·lacions de Can Llong es va celebrar el català Màsters d'Hivern amb presència de 660 nedadors de 62 clubs, no tan sols del Principat sinó també de Madrid, Balears i algun vingut de l'estranger.

El Club Nagi Sabadell, amb una bona colla d'integrants del Bages, va estar a un molt bon nivell i va aconseguir 15 primers llocs, més 7 plates i 9 bronzes, a més a més de batre un rècord continental, dos d'Espanya i cinc més catalans. El sallentí Josep Claret va aconseguir un nou rècord d'Europa en els 50 metres papallona en el grup dels 75 als 79 anys, amb una marca de 33.08, a 67 centèsimes d'assolir el rècord del món. Va ser distingida com la millor marca al campionat amb 940 punts, i Erika Villaécija (+35) en va rebre 932, que assolia un rècord europeu en la prova de 100 papallona (1.03.34). Ramona Guillem, nedadora balear de +60, també va establir un nou rècord d'Europa en els 200 papallona; la marca va ser de 2.58.14. Per part del Nagi, també cal destacar Pere Balcells, amb rècord estatal en els 50 lliures (65-69 anys) amb 28.42 i els rècords catalans aconseguits per Glòria Guerrero (+75) en els 100 esquena i 100 lliures.

En general, bons resultats per a tots els components del Nagi, que van demostrar superació en un ambient amigable i esportiu. Les instal·lacions del CN Sabadell van ser ideals per acollir-hi uns campionats que no s'haurien de moure en el futur de la seva ubicació.