Setién: «Hi ha gent resultadista però jo segueixo tenint passió per jugar»

El nou entrenador del FC Barcelona, Quique Setién, va assegurar ahir, en una entrevista a la televisió del club, que segueix tenint «passió per jugar» i que vol que els seus equips i jugadors despleguin el mateix futbol de toc que li agrada, que és el de «tenir la pilota» i «no córrer darrere d'ella».

Segons el seu punt de vista, «hi ha molta gent que pensa que jugar bé és una altra cosa, com defensar bé, estar protegit i que no et facin ocasions i en facis ràpidament. Hi ha molta gent que és resultadista, i jo ho respecto, però he arribat aquí pensant d'una altra manera. Segueixo tenint la mateixa passió per jugar».

Aquesta passió és la que el du a entrenar com quan jugava. «Sempre he sentit el mateix que al pati de l'escola, tenir la pilota i no anar-hi al darrere. És el que penso que senten el 99% dels jugadors». Així, es té per una persona passional, ja que, «entre el que em dicti la realitat i el cor, el més normal és que em deixi portar pel cor. De vegades s'interpreta malament, però una persona de conviccions pot donar un perfil de prepotència. No és així. Sempre m'agrada que el meu equip jugui bé, és l'única manera amb la qual marxo content a casa».

Per això, «algun dia guanyarem 1-0 i no haurem merescut gua-nyar. Estaré content per la gent, però marxaré a casa de mal humor, perquè necessites acabar bé les coses. Si fas les coses bé, tindràs més opcions de poder gua-nyar».



Com quan era jugador

Setién explica que aquesta filosofia li ve de quan era jugador. «Sempre em va agradar estar en relació amb el joc i participar molt. Tenia certes qualitats, com fer anar les dues cames i tenir pausa, llegir bé el futbol, perquè era un jugador lent. Tenia habilitat, però portava la pilota a zones còmodes per poder jugar. Em van retreure que corria i treballava poc, fets que no sentia així, però no estava dotat per a la recuperació».

Recorda que «en molts partits tocava la pilota cinc vegades. Jugava contra el Barça i veies com el rival tocava la pilota i tu corries i no hi arribava. Em vaig adonar que això m'agradava, em vaig preguntar com ho feien i per què els era tan fàcil. Tenien pausa, però acceleraven i no els atrapaven. I ho vaig traslladar com a entrenador» als seus equips.



El factor Messi

Setién ha lloat sempre el joc de Messi, i ara que el té a les seves ordres diu d'ell que «ens fa millors els entrenadors, ens dona i ens treu títols. Ara és el meu jugador i li he de treure rendiment i que estigui content. Tractaré d'explicar-li com n'és d'important per a tot, però és disciplinat. Entrenant-se, veus com de competitiu és. És meravellós. Penses que és impossible que torni a sortir algú com ell».

També va reconèixer que veia «impossible» arribar al Barça als 61 anys, tot i els rumors. «Deia a tothom que era impossible que jo anés al Barça. Els deia que no es fessin il·lusions, perquè llavors la frustració seria més gran. Només tenia al currículum haver fet jugar bé els meus equips, i això avui en dia no val. Però ara em trobo en mode entrenador, he canviat, ja soc aquí».

El tècnic Setién també va explicar que «vaig poder desconnectar de tot amb la família i els amics. S'ha parlat molt del tema de les vaques, i és cert. Ja tinc l'energia necessària per afrontar el repte amb molta força i il·lusió», va dir.