Setién: "L'exigència no me la imposa el club, me la imposo jo mateix"

Setién: "L'exigència no me la imposa el club, me la imposo jo mateix" Enric Fontcuberta

L'entrenador del Barcelona, Quique Setién, ha assegurat que l'exigència de dirigir el primer equip blaugrana se la imposarà ell mateix, i ha subratllat que intentarà aïllar-se de l'entorn "per evitar descentrar-se i patir un desgast" que, segons ha opinat, no l'ajudarà.

En la roda de premsa prèvia al seu debut contra el Granada, el preparador càntabre ha desgranat detalls sobre la rebuda que ha tingut per part dels jugadors i ha detallat que un dels seus objectius és "posar les condicions" perquè els seus jugadors s'adaptin al "joc de posició" que planteja.

Setién, que dimarts passat va rellevar Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana, ha revelat que "la setmana ha anat francament bé" amb els jugadors, especialment per "l'actitud" que han mostrat en cada entrenament.

"La setmana ha anat molt millor del que esperava. És veritat que quan et presentes a un equip tens la incertesa de com respondran. M'ha sorprès veure l'actitud que hi ha hagut per treballar i acceptar els canvis que hem proposat. Estic molt content per tot, per la feina i la capacitat d'entendre qualsevol cosa que dius. Ha estat tot meravellós", ha dit.

En els seus primers dies, Setién ha parlat amb la majoria dels seus jugadors, cosa que, segons ha precisat, "serà habitual" perquè li agrada "canviar moltes impressions i debatre sobre el que es proposa".

"Avui hi ha hagut un cas amb Arturo Vidal i després ho ha aplicat molt bé a l'entrenament. És un exemple de la comunicació que hem de tenir entre ells i nosaltres", ha apuntat.

Ha donat poques pistes sobre l'alineació contra el Granada, si bé ha admès que "hi ha jugadors amb una jerarquia que estan en un esglaó superior".

Encara que també ha obert la porta al fet que els jugadors del futbol base gaudeixin d'oportunitats: "No em solo fixar en els noms, sinó en el que m'aporten en els entrenaments. I en això potser algun dia us sorprengui amb algun jugador del filial d'inici".

Pocs dies després d'aterrar a Barcelona, Setién ha qualificat aquesta oportunitat de "regal absolutament inesperat" i ha promès aprofitar-lo "fins a l'últim dia".

En aquest sentit, no defuig la pressió: "L'exigència a mi no me la imposa el club, me la imposo jo mateix. Sé on sóc, però a mi no m'hauran de cridar l'atenció des del club. Aquesta pressió no la sentiré, la sento amb mi mateix ".

I, entre rialles, ha afegit: "Cada matí em desperto i dic: 'Ostia, entrenaré aquest club i aquests jugadors i en aquesta ciutat esportiva'. No hi ha un lloc millor. És difícil d'assimilar per a algú que no esperava ser aquí".

Sobre la possibilitat de fitxar un recanvi per a Luis Suárez, Setién ha apuntat que s'ha donat "un marge amb el club per valorar aquest tema".

Més rotund s'ha mostrat quan li han preguntat per la importància del joc de posició en el seu esquema. "Hi ha alguns jugadors que tendeixen a perdre la posició i a desordenar. Incidirem molt en això. A poc a poc, en aquells jugadors als quals se'ls hagi d'ensenyar, ho anirem fent i ho acabarem aconseguint, perquè és una part important del nostre joc".

Encara més enllà de l'estil, té clar que l'important és guanyar sense renunciar a jugar bé: "Sempre prefereixo guanyar. Entenguem-ho bé, el que vull és guanyar. Si guanyo jugant malament, no me n'aniré content cap a casa. Mai els diré als futbolistes que amb el resultat en tinc prou. Si un juga bé, té més possibilitats de guanyar ".

En el seu debut, Setién "espera el millor Granada" al Camp Nou, on està convençut que es veurà un Barça "amb un estímul important per posar en pràctica les coses que s'han parlat durant la setmana".