arxiu particular

La Trobada d'Escoles de Bàsquet a Navàs va reunir més de trenta equips arxiu particular

El pavelló municipal de Navàs va acollir una altra sessió de les Trobades de les Escoles de Bàsquet de les Comarques Centrals, que va tenir una molt nombrosa participació. Hi va haver 11 escoles participants, més 22 equips i un total de sis equips pertanyents a la categoria de P4 i P5, la dels més petits. L'Escola Paidos hi va tenir cinc equips, tres el Bàsquet Manresa, dos el CB Tona, el CB Castellet, l'Escola Joviat, la Salle Manresa i el CB Artés, i amb un hi havia el CB Puig-reig, l'ASFE de Sant Fruitós de Bages, el CB Vilatorrada i el CB Navàs