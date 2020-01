El València ja és a zona de play-off després de vèncer a Sant Petersburg

El València Basket del tècnic targarí establert a Sant Fruitós, Jaume Ponsarnau, va iniciar la seva participació a l'Eurolliga d'enguany de la pitjor manera. Va caure derrotat en els cinc primers partits i en sis dels primers set. Semblava que la classificació per als play-off era una utopia, però de mica en mica s'ha començat a girar la truita. Els taronja es van instal·lar ahir entre les vuit primeres posicions després de guanyar a la pista del Zenit Sant Petersburg (81-86) en un duel que va dominar en tot moment. Amb aquest resultat el València ha guanyat sis dels vuit darrers duels.

Ahir, davant d'un Zenit que comparteix l'últim lloc, els valencians van sortir a corroborar les bones sensacions del duel de dimecres, en què també van vèncer, a la pista del Khimki, i van dominar en tots els parcials, malgrat que només es van poder escapar en el tercer quart. En l'últim, el Zenit va comprimir el resultat, però no hi va ser a temps, tot i el bon partit d'Albicy, autor de 18 punts. Per la banda valenciana van destacar els 14 de Marinkovic i les vuit assistències de Van Rossom. El València és setè després de la der-rota de l'Estrella Roja a casa contra l'Alba a la pròrroga 85-94

Menys encert va tenir el Baskonia, que va ser més clarament der-rotat en el joc que en el marcador pel CSKA de Moscou (94-90). Els russos es van relaxar al final i van permetre als vitorians situar-se a quatre punts a 21 segons per al final, però l'equip d'Itoudis, amb 33 punts de l'ex del Baskonia Mike James, van controlar el resultat. Pels bascos, 19 punts i 10 rebots del seu pivot Youssoupha Fall i 18 i 9 de Pierria Henry.



L'Anadolu Efes, més líder

La doble jornada d'aquesta setmana ha estat del tot positiva per a l'Anadolu Efes, que visitarà divendres vinent el WiZink Center amb dos triomfs de distància respecte al Reial Madrid. Els turcs van guanyar ahir davant de l'Asvel Villeurbanne per un clar 101-74, amb 29 punts de Shane Larkin, i se situen amb 17 punts, per 15 del Reial Madrid i 14 d'un grup format pel Maccabi, el CSKA i el Barça. En la propera jornada, els russos reben el València, els israelians juguen a Munic contra el Bayern i els blaugrana s'enfronten a l'Estrella Roja al Palau.

Ahir també es van jugar: Olympiacos-Bayern (89-72) i Panathinaikos-Zalgiris (96-94).