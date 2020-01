Xavi guanya el seu segon títol al capdavant de l'Al Sadd qatarià

El terrassenc Xavi Hernández, que el cap de setmana passat va rebutjar una oferta per convertir-se en nou entrenador del Barça, va obtenir ahir el seu segon títol des que és entrenador, la Copa de Qatar. El seu equip, l'Al Sadd, no va tenir gaires problemes per imposar-se per 0-4 en el partit decisiu l'Al Duhail, un combinat entrenat per Rui Faria, exajudant de José Mourinho, i que té a les seves files il·lustres veterans com Mario Mandzukic i Mehdi Benatia, tots dos exjugadors del Bayern i de la Juventus.

L'Al Sadd va sentenciar a la primera part amb gols del coreà Tae-Hee-Nam i en dues ocasions de l'algerià Baghdad Bounedjah. A la represa va sentenciar Akram Afif de penal.