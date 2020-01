El Joventut amplia la mala ratxa i encaixa una nova derrota contra el Burgos

El San Pablo Burgos es va endur el triomf davant el Joventut de Badalona en un duel molt igualat que es va decidir en els instants finals gràcies a l'encert anotador dels homes interiors i en el qual els 34 punts anotats per Klemen Prepelic van ser insuficients per segellar la victòria visitant.

L'escorta eslovè i el seu company Alen Omic van començar marcant el ritme d'un matx en què el conjunt badaloní va iniciar amb molta més intensitat i en el qual el San Pablo, a diferència d'altres dies, buscava el joc interior per seguir la Penya. Els de Carles Duran van assolir un lleuger avantatge de cinc punts, però després d'un temps mort demanat per Peñarroya els locals van reaccionar per arribar al final del primer quart al davant (24-23). En el segon hi va haver moltes alternatives en els dos equips, i Dimitrijevic, amb més responsabilitat després de la marxa de Zisis, va deixar el seu equip al davant a la mitja part del partit (42-44).

A la represa, els burgalesos van posar una marxa més i van obrir distància en el marcador amb sis punts de marge, però Prepelic, el millor jugador del partit, va tornar a avançar el seu equip amb set punts consecutius (60-62). L'equip local semblava entrar amb més intensitat als deu minuts decisius, però Prepelic mantenia el Joventut dins el partit. Llavors va aparèixer la figura del cubà Jasiel Rivero, que es va fer fort a les dues cistelles i va donar la màxima diferència als de Peñarroya. Prepelic seguia lluitant, però entre Benite, Rivero i Clark, que no es va posar nerviós des de la línia de tir lliure, van deixar una nova victòria al Coliseum i als seus aficionats.