L'Igualada de Cabestany assoleix la seva segona victòria consecutiva

Set de nou punts possibles. Un empat en el debut i dues victòries seguides a casa. La nova etapa de Marc Cabestany a la banqueta del CF Igualada ha començat de la millor forma possible. Avui, si el Sants perd al camp del Peralada, el conjunt blau ja estarà fora del descens per primer cop aquest any. L'enfrontament entre els igualadins i el Santfeliuenc va ser molt intens des de l'inici, amb els dos conjunts amb una intenció de joc molt similar. El duel es va convertir en un anar i tornar, i les ocasions més clares van ser per part dels locals, però el gran encert del porter visitant i els pals van impedir que el marcador es mogués.

A mesura que van anar avançant els minuts, els de Marc Cabestany es van sentir més còmodes i van deixar de patir en defensa. A la represa, els igualadins van sortir molt forts i, al minut 55, van provocar un penal. Triguero va ser l'encarregat de llençar-lo i el va errar, però va agafar el mateix refús per obrir el marcador. A partir d'aleshores, l'equip es va sentir molt còmode i va dominar el joc. Amb el pas dels minuts, els visitants van haver de prendre riscos i van avançar les línies. Amb aquest panorama, l'equip local va ser molt intel·ligent i sortia moltes vegades al contracop per generar molt perill a la porteria del Santfeliuenc. Però els anoiencs no van estar fins de cara a gol i no van aconseguir ampliar el resultat. Els igualadins van haver de patir fins al final, però els tres punts es van quedar a les Comes. Diumenge vinent, l'equip blau es desplaçarà fins al camp de l'Horta per seguir amb la ratxa de bons resultats.