El Madrid guanya el Sevilla amb una decisió arbitral polèmica

Casemiro pica la pilota per damunt de Vaclik per marcar el segon gol

Casemiro pica la pilota per damunt de Vaclik per marcar el segon gol juan medina/reuters

El Reial Madrid va imposar-se per la mínima i amb polèmica davant d'un atrevit Sevilla que es va veure perjudicat pel VAR al Santiago Bernabéu. Va ser el col·legiat Martínez Munuera qui va decidir anul·lar un gol marcat al primer temps per De Jong (amb el 0-0 al marcador), en rematar de cap un córner, per una falta al defensa local Militao més que dubtosa.

El conjunt madrileny se situa com a líder provisional, a l'espera del resultat d'aquesta nit del Barça amb el Granada. L'equip sevillà, dirigit per l'exentrenador blanc Julen Lopetegui, va acabar caient amb dos gols anotats pel brasiler Casemiro, ahir el jugador clau en l'equip de Zidane.

Casemiro va obrir el marcador al minut 57. Tot i que el conjunt de Lopetegui va empatar gràcies a De Jong, el Madrid va replicar i es va endur els tres punts.