El Manresa FS ofereix el seu millor joc a la represa i sotmet el Sala 5 Martorell

La reacció dels blanc-i-vermells al segon període i l'excel·lent nivell de joc assolit van propiciar el triomf del Manresa FS en un emocionant derbi intercomarcal contra el Sala 5 Martorell.

Els manresans es van mostrar poc intensos i imprecisos durant els primers minuts del partit davant un desinhibit Sala 5 Martorell que pressionava a tota la pista amb encert i que va adquirir avantatge al marcador amb un golàs per la creueta d'Ousama i una acció culminada per Malick. Els de Sito Rivera no van aconseguir equilibrar el matx fins al min 13, i Santa, en una jugada d'estratègia, va reduir el desavantatge local.

A la represa, el Manresa FS va reaccionar, tot i les bones prestacions dels de Víctor González. Ambrós va afermar la confiança dels blanc-i-vermells en assolir l'empat. El matx es va decidir en dos minuts trepidants, en què els locals van fer tres gols, mentre que Fouad va rematar al pal dos cops.