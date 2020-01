El Manresa fa el gol 1.000 al Congost però el Figueres aigualeix la festa i empata

El Manresa no n'ha tingut prou amb dos gols (el 1.000 i el 1.001 al Congost) per superar un Figueres combatiu, que s'ha rendit en cap moment, i que ha trobar el premi de l'empat al tram final. Els manresans han completar un altre bon partit, sobretot a la primera part, però han topat amb un conjunt empordanès molt físic, que exercia una pressió alta.

La primera fase del partit ha estat molt igualada, amb molt joc al mig del camp i poques arribades a les respectives àrees. Al minut 2 ho ha provat Biel Rodríguez amb un xut massa creuat. En el Figueres, llançament alt d'Ivan al minut 12 molt alt i un altre de Gabri centrat al minut 19. En una acció de contracop, Biel Rodríguez ha fet l'1 a 0 al minut 22. Ha estat una bona incursió per la banda esquerra culminada amb un xut ras amb la cama esquerra sense que el porter anoienc Roman Carrillo pogués aturar. Amb el marcador a favor, el Manresa ha millorat les seves prestacions i va movia bé la pilota per contrarestar la ferregosa de defensa visitant. No obstant, les oportunitats eren més aviat escadusseres. Al minut 40 ha canviar el decorat. Després d'un flagrant error del jutge de línia, Luque ha fet penal al visitant Gabri, que Ivan ha convertit en empat a un gol. Fins i tot abans del descans, Gallo amb una rematada al segon pal en un llançament de cantonada, ha pogut fer l'1 a 2.

A la represa el joc s'ha tornat a equilibrar força i cap de dos equips era capaç de sotmetre el contrari. Al minut 52, en servei de cantonada, Bernat, des del primer pal, ha rematat al fons de la xarxa amb el cap. Amb el 2 a 1, el Manresa ha jugat uns minuts amb molta confiança, més defensant que atacant, però sense passar per grans contratemps, malgrat que el Figueres ha augmentat la seva pressió. Això fins que al minut 74, el central Marius ha encertat en el seu remat de cap a una centrada per la dreta, després d'un llançament de cantonada. Era el 2 a 2 i en el darrer quart d'hora cap dels dos conjunts s'ha conformat amb l'empat, tot i que les millor ocasions les han tingudes els jugadors manresans destacant una acció de contracop en la qual David Sánchez ha cedit a Joel Méndez, quedant-se aquest sol davant Roman Carrillo; el remat, molt centrat, l'ha aturat el porter visitant, evitant la derrota del seu equip.