Sentit homenatge al Xano en el lliurament del premi Montpeità 2019

La sala gran del Nexe Espai de Cultura de Sant Fruitós de Bages va acollir l'acte de lliurament del premi Montpeità del 2019, atorgat per l'Associació Brogit Difonem Cultura, l'editora del setmanari Montpeità, a una persona o entitat que hagi promogut, difós i/o treballat per a Sant Fruitós.

Enguany el premi s'ha donat, a títol pòstum, al periodista Joan Antoni Lozano, Xano, mort el 12 d'octubre passat. El guardó vol ser un homenatge i un reconeixement al Xano, que va ser col·laborador del setmanari a la dècada dels any 90 amb una columna d'actualitat, i també va ser el presentador de la festa del premis Montpeità del 1991 al 2005.

Van obrir l'acte els membres de l'entitat organitzadora (Jordi Julià, Rosa Camprubí i Josep Sanfeliu) per donar pas a la periodista Bet Prat, que va ser presentadora junt amb el Xano a la festa del Montpeità. Van recordar-lo Eva Fàbregas (comentarista de bàsquet de l'Asfe), Damià Aranda (com a exdirector de Montpeità), Carles Jódar i Antoni Prat (de Ràdio Manresa), i Xavier Prunés (cap d'esports de Regió 7). I també, per mitjà de gravacions en vídeos, Gisela Baraldés (excompanya del Xano), Pedro Martínez (entrenador del Baxi), Jordi Singla (exjugador de bàsquet) i Jordi Robirosa (periodista de TV3). Joan Carles Batanés, alcalde de Sant Fruitós, va ser l'encarregat de lliurar el guardó als del guardonat, la Judit i el Jan. Van rebre la caricatura que el dibuixant de Montpeità i Regió 7 Galdric Sala havia fet de Joan Antoni Lozano durant l'acte.