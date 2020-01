Setién: «L'exigència me la imposo jo»

El sisè dia de l'era Setién serà el del debut del tècnic càntabre a la banqueta del Barça. Aquesta nit, a partir de les 21 hores, el Barça rebrà al Camp Nou el Granada CF, i els aficionats podran constatar si el futbol i, sobretot, l'actitud de l'equip responen a les expectatives generades pel tarannà senzill i trempat del nou tècnic.

Quique Setién va assenyalar en la roda de premsa d'ahir que «la setmana ha anat molt millor del que m'esperava. Quan arribes a un equip, tens la incertesa de com respondran els futbolistes. Doncs m'ha sorprès positivament veure l'actitud que hi ha hagut per treballar i per acceptar els canvis que he proposat». «Estic molt content per tot, per la feina feta i per la capacitat dels jugadors d'entendre qualsevol cosa que els dius. Ha estat tot meravellós», va reblar.



Diàleg, jerarquia, autoexigència

En aquestes primeres jornades, Quique Setién s'ha mostrat molt dialogant i ha parlat amb la majoria dels futbolistes. Setién va precisar que «això serà habitual» perquè li agrada «canviar moltes impressions i parlar sobre el que es proposa» amb els jugadors.

El càntabre no va donar pistes sobre l'alineació que presentarà contra l'equip andalús. Va admetre que «hi ha jugadors amb una jerarquia que estan en un esglaó superior», però tot seguit va argumentar que «no em fixo en el nom dels futbolistes, sinó en el que m'aporten en els entrenaments. Pot ser que algun dia us sorprengui amb algun jugador del filial a l'equip inicial». Més rotund es va mostrar quan va ser preguntat per la importància del joc de posició en l'esquema. «Hi ha jugadors que tendeixen a perdre la posició. Incidirem molt en això. Serà una part important del nostre joc».

Quique Setién no va defugir la pressió. «L'exigència a mi no me la imposa el club, me la imposo jo mateix», i va subratllar que intentarà aïllar-se de l'entorn «per evitar descentrar-me i patir un desgast inútil». Finalment, va precisar que «prefereixo guanyar sempre. Ara bé, si guanyo jugant malament no me n'aniré content cap a casa. Mai diré als futbolistes que amb el resultat en tinc prou».