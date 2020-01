El Barça resisteix a la pista del Fuenlabrada tot i el bon partit del manresà Marc Garcia

El Barça va sortir guanyador de Fuenlabrada però va patir fins als darrers segons. Els homes dirigits per Svetislav Pesic, que ahir no va disposar de Hanga, van anar al capdavant sempre, però els locals no van renunciar mai a la lluita pel triomf i amb una figura destacada, el manresà Marc Garcia.

L'ala bagenc de 23 anys (en farà 24 el març), exjugador blaugrana i que juga la seva segona campa-nya a Fuenlabrada, va ser el millor del partit i va firmar els seus números més brillants des que és a l'ACB, en la qual ja acumula 92 partits. Els seus 28 punts (4 de 6 en triples) i 29 de valoració superen les xifres que va registrar contra el Baxi en el partit del 9 de novembre (amb 25 punts i 27 de valoració), que sí que van servir per a la victòria final de l'equip madrileny (87-83). Ara, els de Jota Cuspinera acumulen nou derrotes consecutives i es troben en zona de descens, penúltims, amb només 4 partits guanyats. Cuer hi ha el Movistar Estudiantes, també amb 4 triomfs, i amb la mala ratxa d'una sola victòria aconseguida en els últims 12 partits.

L'actuació de Marc Garcia, que va fer 9 dels seus 28 punts en els dos darrers minuts del partit, va dur l'emoció al límit, ja que el Fuenlabrada es va acostar fins a un 90-92 quan faltaven 4 segons. Els dos tirs lliures convertits per Nikola Mirotic (90-94) van sentenciar de la banda dels catalans.



Una victòria amb ofici

Davant un Fuenlabrada que mai no va llançar la tovallola, el Barça es va imposar gràcies a la seva estrella, Mirotic (17 punts, a més de 7 rebots), i també pel treball de tot l'equip i una demostració de gran ofici. La victòria consolida la imatge oferta dijous davant el Fenerbahçe (74-80), i així es deixen enrere 3 derrotes consecutives.

A més de Mirotic, també es van deixar veure Ante Tomic (amb 12 punts i 6 rebots), Víctor Claver (14 punts, amb 4/7 triples, i un total de 6 rebots), el qual va anotar des de 6,75 en un moment clau en la recta final, i un encertat Abrines, sobretot al segon quart, que va acabar amb 18 punts. El Barça va tenir un avantatge màxim de 17 punts (30-47) poc abans de la mitja part. Però, en tornar dels vestidors, el Fuenlabrada va sortir molt fort i es va posar a només cinc punts (48-53). Mirotic i Tomic es van posar les piles per eixamplar de nou l'avantatge (62-75).

El Montakit no afluixava, tot i que el partit semblava ja molt ben encarat amb un 71-84 en el darrer quart. Però aquí va arribar el gran protagonisme de Garcia, que va fer 11 punts en els tres darrers minuts (9 en els dos últims) per posar un incert 86-88 quan encara faltaven 53 segons. La resposta va arribar de Víctor Claver amb el triple clau del 86-91, quan faltaven 32 segons per acabar el partit.

Marc Garcia va reduir amb dos tirs lliures i va fer pujar el 88-91. Abrines va perdre la pilota i el local Anthony Brown va deixar una safata que no va ser cistella. Delaney va aprofitar un de dos llançaments des de 4,60 (88-92). Brown, ara sí, va anotar des de sota un bàsquet, el 90-92. Però Mirotic, a 4 segons del final, no va perdonar amb els tirs lliures (90-94).