El Berga es mostra sòlid en defensa i insistent en atac per derrotar el Cardedeu

El Berga es va desfer del Cardedeu per 2-0, després de disputar un bon partit on els homes de Joan Prat es van mostrar sòlids en defensa i insistents en atac. En definitiva, els berguedans es van mostrar superiors a un Cardedeu que no va generar perill a la porteria local. Durant els primers 45 minuts, el Berga va prioritzar el joc exterior, va ser la via per on aconseguia fer mal a un conjunt visitant que aguantava l'empat a 0, gràcies a la línia defensiva, que es mostrava encertada a l'hora de rebutjar les centrades laterals. Als locals els faltava l'última passada, però era indubtable que si seguien a aquest nivell, el gol, tard o d'hora, acabaria arribant. No només van tenir el domini de les ocasions, sinó que també van gaudir de la possessió de l'esfèrica la major part del temps, aspecte que no sempre poden presumir els jugadors del Berguedà. Es van concloure els primers 45 minuts, amb uns locals que havien mostrat bones sensacions, tot i no mostrar-se precisos en l'última passada. Per altra banda, el Cardedeu necessitava modificar varis aspectes si no volia marxar cap a casa amb les mans buides.

A la represa, el matx seguia el mateix guió, amb un Berga que proposava i un Cardedeu que esperava la seva ocasió en una acció aïllada. Va ser a través d'un servei de banda, jugada treballada durant la setmana, quan el Berga va aconseguir desfer l'empat inicial, amb un Torres que va aconseguir rematar una gran centrada lateral, 1-0. Aquesta diana va fer jugar amb més tranquil·litat a l'equip local, que va tardar menys de 10 minuts en foradar, per segona vegada, la xarxa visitant. Noguera va quedar sol davant del porter, després de rebre una passada en profunditat, i no va desaprofitar l'ocasió de fer pujar el 2-0 a l'electrònic. A partir d'aquí el Cardedeu, sense gaire convicció, va posar a prova la defenasa local, que es va mostrar sòlida per no concedir cap clara ocasió al rival.