El Calaf aixafa el Torelló en quinze minuts màgics

El Calaf en va tenir prou amb quinze minuts per donar la volta a un partit que no havia començat de la millor manera per als locals. Al minut 21 el Torelló es va avançar en el marcador, però ràpidament els anoiencs van saber capgirar el partit. Abans d'arribar al descans, el Calaf s'imposava per 4 a 1, en quinze minuts màgics que havien servit per remuntar el gol inicial dels visitants i per agafar l'avantatge suficient per guanyar el partit. A la segona part, però, el Torelló va despertar i va posar contra les cordes el seu rival, retallant les diferències en dues ocasions diferents. Finalment, els calafins van aconseguir la victòria, no sense patir més del compte en els minuts finals.