El Cardona suma una victòria balsàmica (3-0)

El Cardona va batre amb comoditat el Santpedor en un duel transcendental per a la permanència i va sumar, a més, el primer triomf davant dels seus aficionats. Els cardonins van saltar al terreny de joc més mentalitzats i van imposar un nivell físic superior que, al capdavall, va acabar sent determinant. De fet, quan amb prou feines s'havien complert els primers cinc minuts, Coll va aprofitar un rebot en un servei de córner per inaugurar l'electrònic. El gol no va modificar la dinàmica del matx, i els locals van continuar controlant el ritme de l'enfrontament. Per la seva banda, al Santpedor li costava apropar-se a l'àrea local amb una certa sensació de perill. Quan semblava que s'arribaria al descans amb una diferència mínima en el marcador, una indecisió de la defensa visitant va desembocar en la segona diana dels cardonins, obra de Ratera. La segona part va arrancar amb el mateix guió que els primers 45 minuts, i el conjunt local no va tardar a sentenciar definitivament el partit mitjançant un contraatac culminat pel mateix Ratera. El Santpedor va reaccionar tímidament i va buscar, com a mínim, anotar el gol de l'honor. No obstant, ja en l'últim quart d'hora del partit, l'àrbitre va expulsar de manera gairebé consecutiva tres jugadors visitants i va impossibilitar qualsevol intent de reacció. Amb aquesta victòria cabdal, el Cardona es col·loca amb 12 punts i escapa de la zona de descens, mentre que els santpedorencs s'enfonsen en el darrer lloc de la classificació amb onze.