«Estirem el carro perquè el múscul humà que té el club no el podíem deixar tirat»

Ara mateix, l'estructura esportiva és la que està fent funcionar el Manresa després de la dimissió del president Luis Villa i la seva junta. Víctor Casado (base) i Xavi Ribera (primer equip i juvenils) en són els caps visibles.



Quines sensacions tenen en relació amb tot el que ha passat?

Primer de tot de decepció, però després d'il·lusió. La gent que porta el club esportivament parlant, coordinadors, entrenadors, etc., veiem que té moltes ganes de tirar endavant malgrat que la temporada passada ja va ser complicada. Això ens ha fet veure de forma molt clara que havíem de continuar i estirar el carro. No podíem deixar tirat el múscul humà que té el club.

Mirant enrere, pensen que no s'hauria d'haver arribat a la suspensió de dotze partits del futbol base i s'haurien d'haver pres altres mesures abans?

Un cop ha passat tot, sí que podem pensar que s'hauria d'haver fet d'una altra manera, però s'ha de tenir en compte que aquesta era una situació nova per a tots nosaltres. En tot moment ens deien que hi hauria diners i nosaltres ens ho anàvem creient perquè vèiem que realment el president Luis Villa es movia. Una altra cosa és el perquè no fructificaven les seves gestions. Potser sí que ens hauríem d'haver plantat abans, sense haver hagut d'arribar a una situació tan compromesa com la dels impagaments arbitrals. Però també s'ha de tenir en compte que als entrenadors els honra no haver deixat la seva feina. La dimissió de Villa? Pensem que una errada tan greu necessitava un acte ferm de responsabilitat del màxim responsable, en aquest cas el president. Villa estava massa sol davant un monstre com és el Manresa. Ara, però, s'ha de reconèixer que està col·laborant.

Són optimistes per al futur immediat del club?

I tant! Aquests dies molta gent ha contactat amb nosaltres amb ganes d'implicar-s'hi d'una forma o altra, i tenim l'acompanyament de l'Ajuntament. També és cert que aquesta situació no pot durar gaire temps. Cal que algú es posi al davant del club per formar una gestora, perquè nosaltres només gestionem la part esportiva.

El primer equip del Manresa es podrà salvar?

La gent que està disposada a entrar sempre ha parlat de club, englobant-hi el futbol base i el primer equip. La base està clar que es pot autofinançar; s'haurà de buscar una solució per a la primera plantilla. En tot cas pensem que en un futur s'haurà de pensar en una Societat Anònima Esportiva. Només com a dada, la temporada que ve caldrà tenir un mínim de sis jugadors amb contracte a Tercera.