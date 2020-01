Un Joanenc poc ambiciós es deixa sorprendre per una Sabadellenca defensiva (1-2)

El Joanenc no va ser capaç de desplegar el seu joc a través de la possessió de la pilota i es va veure sorprès per un rival molt ben col·locat sobre el terreny de joc i que defensava la seva porteria amb una línia defensiva formada per cinc jugadors.

La falta d'intensitat dels locals en els primers minuts de joc i la poca ambició a l'hora d'anar a buscar el gol van permetre que la Sabadellenca s'avancés en el marcador després d'un servei de córner que els grocs no van poder refusar. Amb el pas dels minuts el Joanenc començava a gaudir d'alguna oportunitat, fins i tot van poder empatar el partit amb un llançament de penal que es va estavellar al pal. Al segon temps el partit seguia una tendència similar a la de la primera part.

Els visitants es van tancar al darrere per fer efectiva la diferència que gaudien, i el Joanenc no trobava la manera d'acostar-se amb perill a la porteria del seu rival. Al minut 88 la Sabadellenca va deixar sentenciat el partit després d'un contracop que va agafar la majoria dels jugadors santjoanencs en zona ofensiva. Tot i això, un minut més tard Delgado reduiria les distàncies després d'una bona combinació col·lectiva que el davanter enviaria al fons de la porteria. Els locals ho van intentar fins al final, però ja no van tenir més temps.