La Joviat surt amb força i es desfà clarament de l'Igualada

La Joviat va ser millor que l'Igualada en un matx que es presentava, a priori, igualat entre dos equips que busquen refer-se dels dubtes de l'anterior fase de la categoria. Les locals van aprofitar el coixí de 13 punts del primer parcial (16-3) i no van afluixar en tot l'enfrontament; a més, van gua-nyar els quatre períodes disputats. L'Igualada es va anar refent del primer quart i va mostrar una línia ascendent de joc i confiança. Però l'energia visitant no van ser suficients per parar una Joviat que tenia ganes de sentir-se superior i de retrobar-se amb el triomf.