Els júniors manresans continuen embalats

El Catalana Occident va vèncer un Bàsquet Girona en forma després de guanyar davant el Sant Josep. La victòria suposa la primera en l'estrena manresana en la segona fase del grup de Preferent.

Després d'uns dies d'inactivitat i encara amb Peñarroya lesionat i amb Juncadella que haurà d'esperar-se al pròxim partit per jugar, els manresans tornaven a la pista per enfrontar-se al Bàsquet Girona. Com era d'esperar, la pausa nadalenca es va notar en la intensitat i el físic dels locals –el primer partit de la segona fase es va ajornar. Tanmateix, el primer quart va ser profitós en anotació, amb 19 punts del Catalana Occident, que van valdre per emportar-se el parcial de 19-6. Els manresans, conscients del poder en els contraatacs i de les jugades de transició del rival, van contrarestar-ho amb una bona defensa individual. El segon quart va ser més igualat entre els dos equips. El matx es va anar transformant, i la tàctica i les aturades en el joc es van anar notant. Els dos equips van patir ratxes d'unes quantes possessions sense aconseguir anotar per, al final, empatar 14-14 en el parcial, amb un marcador abans del descans de 33-30. Al tercer període continuava la competitivitat. Els gironins van treure profit en el tir lliure i es van endur el parcial (13-17).

Al darrer quart, després d'un inici precís del Catalana Occident (6-0), els visitants van demostrar, finalment, el seu joc i van contestar amb un 7-0 venjatiu finalitzat amb un triple d'Ulises Sánchez que els col·locava 11 punts per sota. Restaven dos minuts de partit al Vell Congost. Amb els nervis a flor de pell, els gironins van cometre dues faltes personals a Toni Naspler. Aquest va fallar els dos primers, però després va anotar els dos següents, els últims punts del Catalana Occident, que pujaven a l'electrònic per marcar el definitiu 63-50.