L'Artés rep a Lleida la segona derrota

El Club Bàsquet Artés va encaixar la segona derrota de la temporada en el grup 2 de Copa Catalunya, a la complicada pista d'un Alpicat que recuperava jugadors per a aquest duel. Per la seva banda, els bagencs es van presentar a Lleida amb tres baixes importants: Portella, Albà i Clotet.

L'inici del partit va ser molt igualat, amb alternatives per als dos conjunts, que intentaven fer el seu joc. Es va arribar al final del primer quart amb empat a 20 en el marcador, gràcies a un triple de Solsona. En el segon, els jugadors dirigits per Jordi Estany no van ajustar prou bé la defensa sobre els homes importants rivals, i això va provocar que arribessin a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de desavantatge en l'electrònic (41-36).



Amb possibilitats fins al final

En la segona meitat hi va haver pràcticament la mateixa tònica, i el tercer quart va finalitzar amb set punts de renda per als locals, que creien que podrien donar la sorpresa i fer caure el potent líder (60-53). Tot s'havia de decidir en els deu darrers minuts, en els quals els bagencs van començar anotant dos triples consecutius i van arribar amb opcions de lluitar per la victòria fins al final, però llavors van notar el cansament acumulat i no van estar del tot encertats en el llançament exterior. Això els va costar la derrota, ja que els locals no es van posar nerviosos i van sentenciar des de la línia de tir lliure. El proper partit del Club Bàsquet Artés serà divendres que ve a partir de dos quarts de deu del vespre, quan visitarà la complicada pista del Castellbisbal, partit que es va ajornar en la quarta jornada de competició.