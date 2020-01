L'Asfe juga amb valentia i s'endú el triomf en la visita al cuer

El Vaillant Asfe va obtenir una important victòria a domicili, en aquesta ocasió en la visita a la pista del Ferroli Ribes, el cuer del grup 3 de Primera Catalana.

Els jugadors de Sant Fruitós de Bages van fer una bona sortida, especialment en l'aspecte ofensiu, on van mostrar agressivitat i valentia. Per la seva banda, els locals van aguantar el ritme en tot moment i fins i tot van acabar el primer quart per davant en el marcador (21-20). En el segon la dinàmica es va mantenir, però aquest cop van ser els homes de Màrius Bonjorn els qui van arribar quatre punts per sobre a la mitja part de l'enfrontament, gràcies a un triple a l'últim segon de David López (40-44).

En la represa la tendència va ser més o menys la mateixa, i es va arribar al final del tercer període amb set punts de marge pels bagencs (59-66). En els deu darrers minuts els fruitosencs van aconseguir una màxima diferència de divuit punts (62-80). Tot seguit, el Ribes va reaccionar i va aconseguir posar nerviós l'Asfe, però ja era massa tard i la victòria va viatjar cap a Sant Fruitós. En la propera jornada, el Vaillant Asfe rebrà a la seva pista el Vilatorrada, en un derbi bagenc que es posarà en marxa el proper dissabte a partir de les 17.45 hores.