L'Asfe queda a les portes de poder aconseguir una prodigiosa remuntada

L'Asfe va caure a mans del Granollers, que encadena vuit victòries seguides. El matx va ser igualat durant bona part dels minuts. No obstant això, després del descans, les visitants van aconseguir un lleuger avantatge (37-49) que les col·locava en millor posició per endur-se el triomf a les acaballes del tercer parcial. El Granollers va intentar mantenir el físic amb una pila de canvis, però l'efecte no va ser el desitjat. Quan pitjor ho estava passant l'Asfe (39-52), les santfruitosenques, liderades per Pujolreu (12 punts en el darrer quart), van iniciar una remuntada que va deixar el rival sense anotar en els últims quatre minuts de partit. Finalment, però, el 56-59 va ser el resultat definitiu.