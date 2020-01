L'Avinent guanya el català de cros mixt amb Batlle, Casalí, Guerrero i Karbouch

El quartet de relleus mixtes de cros de l'Avinent CA Manresa es va proclamar, a Caldes de Malavella, campió de Catalunya absolut de l'especialitat. L'equip manresà va dominar la cursa amb autoritat, imposant-se amb un temps de 25' 16'', després de córrer els 8 km de la prova. Cadascun dels quatre atletes de l'equip havia de fer front a una volta al circuit (2 km) i entregar el testimoni al seu company. Els quatre corredors del CAM van tenir una molt destacada actuació individual, aconseguint distanciar-se dels seus oponents: Khalid Karbouch (6' 12'') va entregar el relleu a Irene Batlle (6' 36''), aquesta a Marina Guerrero (6' 38'') i deixant la darrera posta a Abel Casalí (6' 10''), que va entrar vencedor a la línia d'arribada. La classificació final en les tres primeres posicions va quedar: 1r Avinent CA Manresa (25' 16''), 2n CA Granollers (25' 43'') i 3r AA Catalunya (25' 47''). Amb aquest triomf, l'Avinent CA s'assegura la seva presència en l'estatal de cros que es disputarà el 23 de febrer a Sòria.

Per la seva part, l'equip absolut del JAB Berga, integrat per Ariadna Arisó, Pol Raich, Núria Cascante i Roger Camprubí, va finalitzat en una destacada cinquena posició, millorant així la setena plaça de l'any passat. Del propi JAB, la sorpresa la va donar la formació sub-12 (aleví), aconseguint la medalla de bronze amb Aina Roca, Marc Mir, Clara Sistach i Oriol Cunill. En la categoria sub-14 (infantil) hi ha haver una certa polèmica doncs, després d'anunciar i publicar els resultats, amb l'equip del JAB (Berta Rota, Pau Sistach, Aina Civil i Biel Vázquez) en tercera posició, una reclamació del FC Barcelona va fer que es revisés la foto-finish, fent baixar els berguedans fins a la quarta posició final; això si, Biel Vázquez va fer el millor temps d'entre tots els participants a títol individual. L'equip B del JAB, format per Jana Minoves, Pol Camprubí, Berta Boix i Ferran Sala, va assolir la 28a posició a la mateixa categoria.