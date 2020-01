El líder Berga B venç amb solvència i deixa enrere una ratxa de sis triomfs seguits del Navàs B (3-0)

El conjunt berguedà va refer-se de la derrota de la setmana passada al camp del Montmajor (1-0) amb una golejada a casa enfront del Navàs B. El líder de la categoria va avançar-se amb un gol d'Arnau Pons al minut 15. Abans del descans, Joan Boixader va ampliar la diferència. A la represa, Marcel Carrera va sentenciar amb el definitiu 3-0 per continuar com a líder en solitari del grup 1 de Quarta Catalana. El segon classificat, l'Alt Berguedà, va patir més del compte per endur-se els tres punts davant l'Avià B (3-2). El primer classificat del grup 2, la Pirinaica B, va fer un pas de gegant després de vèncer al camp del segon classificat, el Calders, amb gols de Ferran Casas i Aleix Codina (0-2). Amb aquest triomf, els jugadors manresans obtenen un avantatge de set punts al capdavant de la lliga.