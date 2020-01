L'Igualada cau en el desencert en el pitjor moment i tira un inici excel·lent

El júnior femení de l'Igualada va desaprofitar un inici de partit en què l'oportunitat de guanyar li va ser molt factible. Després, però, el parcial en contra a l'inici del segon període, en el qual el Sant Pol va sortir encertat en el tir de mitjana distància, va desestabilitzar un Igualada que es recolzava en el coixí de deu punts aconseguits en el parcial anterior. Així, la falta de precisió en el tir i la desconcentració a conseqüència d'aquesta es van anar notant fins que van acabar donant el premi de la victòria al Bàsquet Sant Pol. Només quedaria un petit espai de temps en què les sensacions no serien negatives: just a l'equador del segon quart, quan les igualadines van recuperar l'avantatge momentani. No obstant això, el Sant Pol ja s'havia avançat abans del descans (29-32). La superioritat física del Sant Pol va començar a inclinar la balança per a les visitants. A més, també va marcar l'esdevenir del partit, just quan l'Igualada va començar a patir més en la zona i en el rebot ofensiu. Al final, la dada més positiva de les locals va ser el 44% d'encert en el tir de tres.