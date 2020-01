El Martorell no remunta el vol i es desfà a Vilanova i la Geltrú amb un rival superior

El Martorell s'ha vist superat per un rival, el Vilanova i la Geltrú, que s'ha mostrat molt més intens en totes les fases del partit. Els locals es van avançar al minut 11 amb un tir des de l'interior de l'àrea que va entrar fregant el pal dret de la porteria defensada per Ollé. L'equip d'Albert Nualart va tenir diverses oportunitats per empatar el partit, però el desencert va jugar una mala passada als davanters martorellencs. A la segona meitat, el Vilanova va ampliar a dos el seu avantatge, després d'una bona acció individual que va culminar amb un tir imparable pel porter visitant. Al minut 65 quedaria el partit enllestit, després que la mala fortuna fes que Fernández introduís la pilota en la seva pròpia porteria de forma involuntària. Amb tot decidit, el Martorell va seguir intentant-ho, amb l'objectiu de marxar de Vilanova i la Geltrú amb almenys un gol, però el bon posicionament defensiu dels locals ho va evitar.