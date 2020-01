«No estic desconent amb l'esforç dels jugadors però sí en aspectes tàctics»

En la roda de premsa posterior al partit d'ahir, l'entrenador del Baxi Manresa, Pedro Martínez, va assegurar que no està «descontent amb l'esforç i la mentalitat dels jugadors», però sí que ho està en «aspectes més relacionats amb la tàctica» que van ocòrrer en el partit d'ahir. «Hem de tenir més continuïtat en atac i ser una mica més durs en defensa en l'home a home i el rebot defensiu». El tècnic del conjunt bagenc va reconèixer la superioritat del rival, el RETAbet Bilbao Basket, i va tornar a agrair l'esforç dels jugadors durant tot el partit. Entre els homes de l'equip local, va destacar la gran actuació del pivot Ben Lammers. «La seva entrada ha estat clau, ens ha fet perdre l'ordre que teníem establert fins aleshores», va afirmar.

En declaracions a Canal Taronja, Dani Pérez va assegurar que se sent feliç per tornar després de la lesió i que el Manresa lluités com sempre. A nivell personal, creu que «encara em falta poder tenir l'espurna necessària i recuperar el nivell que tenia abans».

D'altra banda, l'entrenador del Bilbao Basket, Álex Mumbrú, va voler remarcar la gran tasca del seu equip «contra un equip que està acostumat a remuntar en els darrers minuts». A més, va recordar que «tot i que anàvem gua-nyant de 10 punts a l'inici del dar-rer quart, el Baxi ha tornat a tenir una nova empenta que els ha col·locat ben a prop nostre, i hem sabut respondre i aguantar molt bé», va afegir el tècnic català.