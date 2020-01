El nou Espanyol reacciona i aguanta mitja hora amb deu

L'Espanyol d'Abelardo es manté invicte en tres partits jugats. Després d'empatar contra el Barça i de vèncer el San Sebastián de los Reyes a la Copa, ahir va obtenir una victòria tan prestigiosa com necessària, vistos els resultats de rivals com el Mallorca, l'Alabès o l'Eibar. L'equip blanc-i-blau, que va començar molt bé les dues parts, va acabar patint, però resistint durant mitja hora amb deu homes per l'expulsió de Javi López, i va tenir aquella sort que li faltava en moltes jornades quan el pal va evitar l'empat de Cazorla.

A l'inici, l'Espanyol va sortir amb empenta i va dominar un Vila-real al qual li faltaven els davanters Gerard Moreno i Ekambi. Al minut 5, en un córner, Naldo va pentinar la pilota al primer pal i David López, també de cap, arribant des del darrere, va anotar. L'equip d'Abelardo també va demanar un penal per mans de Pau Torres, i va veure com Trigueros i Bacca disposaven d'arribades, però sense gaire perill.

La segona part va començar com la primera, amb l'encert visitant després d'una gran jugada de Calleri per la dreta, amb centrada al segon pal i cop de cap del debutant a la lliga Raúl de Tomás. El duel semblava controlat, però Javi López se'n va anar al carrer en rebre la segona groga després de desviar amb el braç un xut de Moi Gómez. Cazorla va transformar el penal, i posteriorment va disposar de la millor ocasió, quan va caçar una pilota solta. Amb Diego López batut, el pal va salvar l'Espa-nyol, que va treure aigua, mai millor dit per la pluja, com va poder i va controlar les accions finals del recent incorporat Ontiveros.