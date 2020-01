Peralta: «Esperem que se solucionin els problemes aviat i puguem dedicar-nos de ple al que ens agrada»

L'entrenador del Manresa, Andreu Peralta, va considerar que «la sensació és que algunes decisions que no pots controlar pesen massa. El penal ve precedit d'un greu error del jutge de línia i, en general, l'àrbitre no ha tingut el mateix criteri per a uns que per als altres. Potser són petites coses que no et deixen competir al 100%». Malgrat aquesta queixa, Peralta va reiterar el que ha dit les darreres setmanes: «Ens trobem en una situació complicada i l'entrega dels jugadors ha estat admirable. Esperem que ben aviat es puguin resoldre els problemes econòmics per poder dedicar-nos de ple al que ens agrada».

Javi Salamero, tècnic del Figueres, després de mostrar el seu suport al Manresa pels delicats moments que passa, va dir que «ha estat un partit d'alternatives en què els dos equips hem insistit per trobar el gol».