Sant Fruitós tindrà un esprint especial de la Volta el dimecres 25 de març

La Volta Ciclista a Catalunya passarà per Sant Fruitós de Bages en la seva tercera etapa de la seva edició número 100. Serà el dimecres 25 de març quan els corredors hauran sortit del Canal Olímpic de Castelldefels en direcció a Vallter 2000, al Pirineu gironí. La carretera de Vic de Sant Fruitós acollirà un dels dos esprints intermedis que hi haurà en cada etapa, a l'alçada de la Plaça 11 de Setembre, previsiblement cap a les 13,40 hores. Els ciclistes passaran pel municipi venint des de Manresa i dirigint-se cap a Artés, segons informa l'Ajuntament de Sant Fruitós.

La presència de la Catalunya central i del Bages en particular serà important en l'edició centenària de la Volta que es disputarà del 23 al 29 de març amb una participació de luxe, amb les millors estrelles internacionals, i que serà presentada oficialment el proper 6 de febrer a les instal·lacions de l'INEFC, a Barcelona. La cinquena etapa es disputarà entre la Pobla de Segur i Manresa, amb l'arribada segurament a la carretera de Cardona com va informar Regió7 i després d'un pas previ per la ciutat abans de pujar el port de Montserrat amb posterior descens dels corredors per decidir l'etapa. Manresa no era final d'etapa de la Volta des del 2012. Precisament aquell any la Volta va tenir sortida d'etapa l'endemà des de Sant Fruitós de Bages.