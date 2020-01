La selecció catalana sub-16 entra a la fase final de l'estatal de Las Rozas

Classificació de la selecció catalana sub-16 per a la fase final del Campionat d'Espanya

El combinat català sub-16 de futbol sala jugarà la fase final del Campionat d'Espanya de la categoria entre el 14 i el 16 de febrer a Las Rozas (Madrid). Ho farà gràcies a la classificació aconseguida aquests dies a la fase prèvia que ha tingut lloc al pavelló municipal El Sargal de Conca. Per la seva part, la selecció sub-19 no s'ha pogut classificar, després de perdre dos dels partits classificatoris.

Catalunya sub-16 va viatjar a Conca amb el tècnic callussenc Gerard Pusó (segon entrenador), el porter del Manresa FS Oriol Blasco, i els jugadors del Sala 5 Martorell Arnau Omella, Pau Ramírez i Víctor Ramos. En el primer partit de la fase prèvia, Catalunya va empatar a quatre gols amb Castella-la Manxa, i va aconseguir 0,25 punts afegits en la tanda de penals. En el segon compromís, amb Gerard Pusó a la direcció tècnic per la sanció del primer entrenador, Rubén González, els catalans van vèncer per 5 a 1 el País Valencià. Ahir diumenge, en el tercer i definitiu partit, a caixa o faixa, exhibició catalana davant d'Aragó, en imposar-se per un rotund 7 a 1 (5 a 1 al descans), amb dos gols d'Arnau Omella (minuts 8 i 33).

Catalunya sub-19, amb Àlex Garcia a les seves files (jugador de Sant Vicenç que forma part de la formació juvenil FC Barcelona), va quedar eliminada després de caure en el darrer i transcendental enfrontament d'ahir davant Castella-la Manxa per un ajustat 2 a 1. En la primera jornada, Catalunya va perdre amb claredat contra Aragó (2-6) i, posteriorment, va obtenir victòries, tot i que finalment serien infructuosos, amb el País Valencià (3-1) i Astúries (5-0).