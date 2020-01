El Solsona supera el Juneda en un bon partit coral gràcies a un inici demolidor

El Solsona manté un estat de forma increïble i aconsegueix la quarta victòria de forma consecutiva després d'imposar-se per 0 a 2 al Juneda. Els visitants van dominar el partit des del primer minut de joc, mentre que veien un rival que retrocedia i preferia replegar-se a prop de la seva porteria. En els primers cinc minuts el Solsona ja va gaudir de dues opor- tunitats per avançar-se en el marcador, però no seria fins al minut 9 quan es trencarien les taules inicials. Malpica va assistir magistralment amb un cop de cap que va passar per sobre la defensa perquè Pérez superés el porter local per fer el 0 a 1. L'embranzida del gol va donar més forces als solsonins, que anaven per feina i volien fer el segon ben aviat. En el minut 21, després d'alguna oportunitat clara per ampliar la diferència, Murcia va fer el segon gol del conjunt blau després del llançament d'una acció a pilota aturada, una de les eines ofensives que més bons resultats reporta a l'equip dirigit per Joan Corominas i David Andreu. El partit va arribar al descans amb el resultat favorable al Solsona.

A la segona meitat el Juneda va augmentar la seva intensitat, mentre es llançava a l'atac a la cerca d'un gol que el tornés a posar dins del partit. Els visitants van poder sentenciar el partit en algun dels nombrosos contracops de què van gaudir, però la falta d'encert ho va evitar. Amb el pas dels minuts la intensitat i el ritme de joc decreixia a poc a poc. Els locals veien que no podien superar el seu rival, mentre que el Solsona es conformava amb el resultat que reflectia el marcador i ja pensava en la pròxima jornada.