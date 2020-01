Un Vilatorrada efectiu venç el frec a frec amb l'Àguiles

El Club Bàsquet Vilatorrada va sumar un nou triomf al seu pavelló, aquest cop en la visita de l'Àguiles, un equip establert a Santa Coloma de Queralt.

Els visitants van iniciar el duel amb un ritme més alt que els bagencs i ràpidament van agafar set punts de marge en l'electrònic. Posteriorment, els santjoanencs no van tardar a entrar en el partit i es van sobreposar a l'encert del rival per acabar el primer quart amb dos punts de renda (25-23). En el segon, la defensa dels jugadors dirigits per Josep Ferre va aconseguir anul·lar l'atac de l'oponent, i això els va permetre ampliar les diferències fins als dotze punts a la mitja part de l'enfrontament (41-29).



L'Àguiles empata a les acaballes

En la segona meitat l'Àguiles es va situar en defensa zonal i va endurir el joc, bloquejant l'atac dels bagencs, que al final del tercer quart només guanyaven per sis punts (56-50). En l'últim període els visitants van seguir apropant-se en l'electrònic, i al darrer minut van aconseguir empatar. Tot es va haver de decidir en un frec a frec final, en el qual el conjunt de Sant Joan de Vilatorrada va cometre menys errades que el seu rival, i d'aquesta manera es va endur una important victòria. Amb aquest resultat, l'equip bagenc presenta un balanç de vuit victòries i sis derrotes, que li permet seguir a la zona mitjana alta de la taula classificatòria del grup 3 de Primera Catalana.