El belga Leslie Ottoey imparteix una classe magistral de jujitsu a Esport-7

Les instal·lacions del gimnàs Esport-7 van acollir una classe magistral de jujitsu. La va impartir el professor belga Leslie Ottoey, 9è Dan de jujitsu. Va ser una classe indicada per a tot tipus de practicant i feta amb una dinàmica molt clara, pràctica i senzilla. Leslie Ottoey és un mestre amb una llarga experiència i un saber estar al tatami, que transmet molta il·lusió i confiança. També hi va ser el professor Txema Domènech, 9 Dan de jujitsu, i hi van prendre part alumnes i professors d'Esport-7.