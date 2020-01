El central uruguaià Cabrera, segon reforç per a l'Espanyol

El central uruguaià Leandro Cabrera va afirmar ahir, durant la seva presentació com a jugador del RCD Espanyol, que va acceptar fitxar «sense por» perquè creu en el club i en el seu futur. L'equip va guanyar per 1-2 diumenge en la seva visita a Vila-real i un dels dos gols va ser marcat pel davanter Raúl de Tomás, l'altre fitxatge de la finestra hivernal per reforçar la plantilla d'Abelardo. L'Espanyol és penúltim amb 14 punts, però ara a només quatre del Mallorca, que marca la línia de la salvació.

Cabrera, que arriba del Getafe, va elogiar l'Espanyol, «que és una institució molt gran, amb història i pes. Per a mi arribar aquí és tot un desafiament, és un dels passos més importants de tota la meva carrera». L'uruguaià de 28 anys es defineix com «agressiu i també contundent al camp» i amb bones habilitats per al joc aeri. «Sempre em sento més còmode de central, però amb capacitat per moure'm cap al lateral, no em fa cap al·lèrgia jugar en aquesta posició».

Qüestionat per la inversió que ha fet el RCD Espanyol al mercat d'hivern, 20 milions per Raúl de Tomás i 9 per ell, Leandro Cabrera va reconèixer que es tracta de moviments destacables: «Quan un club fa una aposta important d'aquest tipus, s'esperen coses. El que jo espero és que l'equip vagi cap amunt, que guanyi».

En la presentació de Cabrera hi van ser el vicepresident del club, García Pont, i Francisco Joaquín Rufete, director esportiu, el qual va anunciar que és possible que arribi algun fitxatge més.