L'equip masculí del CAM i el femení del CAI són campions catalans sub-16

Equips masculí (1r) i femení (4t) de l'Avinent CA Manresa arxiu particular

Els equips de l'Avinent CA Manresa i del CA Igualada Petromiralles van tenir una destacadíssima actuació als Campionats de Catalunya sub-16 en pista coberta a Sabadell. Els nois del CAM van quedar campions i els del CAI van assolir la tercera plaça: Avinent CA Manresa (128 punts), Munta-nyenc Sant Cugat (103), CA Igualada Petromiralles (96), Cornellà At. (90), UA Terrassa (88), AA Catalunya (83), UA Rubí (80), Barcelona At. (70), FC Barcelona (66), JA Sabadell (65), GA Lluïsos de Mataró (62), CA Canaletes (47). Individualment va destacar el rècord de Manresa de David Pérez en els 60 tanques amb 8''91, i la millor marca dels campionats en el relleu 4x300 (2'36''22)

En categoria femenina, la classificació va ser dominada pel CA Igualada Petromiralles i quarta plaça per a l'Avinent CA Manresa: CA Igualada (112,5 punts), AA Catalunya (106,5), CE Penedès (102), Avinent Manresa (93,5), CA Canovelles (85,5), CA Terres de Ponent (85), CA Nou Barris (79,5), CA Tar-ragona (73,5), JA Sabadell (72), l'Hospitalet At. (71), Muntanyenc Sant Cugat (68), Cornellà At (55). El relleu 4x300 del CAI va superar el rècord de Catalunya (2'53''73).