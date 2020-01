El Barça debuta a la Copa a Eivissa mentre busca un davanter al mercat

La Copa del Rei apareix avui en el full de ruta d'un Barça en obres. L'equip fa tot just una setmana que treballa a les ordres de Quique Setién i totes les novetats que hi ha fan tenir dubtes sobre la formació que presentarà avui a Can Misses per jugar contra l'Eivissa de Pablo Alfaro, tercer classificat del seu grup a Segona B. Això sí, el tècnic cantàbric va confirmar el que van dir alguns mitjans ahir, que el club busca un davanter per substituir la baixa de llarga durada de Luis Suárez.

Així, l'entrenador va explicar que «estem considerant fitxar un 9 però hem de madurar les coses una mica més. No és un tema que ara em preocupi gaire, sinó que hauré de tractar amb profunditat amb la direcció esportiva i veurem què ens convé més».

En aquest sentit, si s'opta per no fitxar caldrà mirar un Barça B que ultima les cessions d'atacants com Abel Ruiz i Marqués. «Necessito temps per valorar els jugadors del filial. Estan pujant a entrenar-ne alguns i els anirem coneixent». Ahir, els diferents mitjans ja van apuntar alguns futuribles, com el valencianista Rodrigo o l'alemany Werner, del Leipzig.

Sobre el duel d'avui, no va voler confirmar ni si Neto serà titular a la porteria. «Que la competició sigui a un partit està molt bé, però és un dels duels trampa que es poden complicar. Ens encantaria repetir el mateix partit que vam disputar l'altre dia [contra el Granada] independentment del jugador que jugui, que puguem veure les mateixes coses, tot i que no és igual que jugui Messi o que ho faci un altre jugador. La superioritat del Barça sobre l'Eivissa és clara, però el futbol té sorpreses». El partit comença a les 19 hores i es pot veure per la plataforma DAZN.



Tres catalans més

Entre els partits d'avui de la Copa del Rei n'hi ha tres més amb presència d'equips catalans, tots ells a les nou del vespre. L'Espanyol no va tenir fortuna en el sorteig i és un dels quatre equips de Primera que jugaran contra un rival de la màxima categoria. A més, ho farà a fora. Serà al Reale Arena contra la Reial Societat. L'equip d'Abelardo intentarà mantenir-se invicte amb el nou tècnic. El Girona, per la seva banda, pensa més en la lliga però mirarà de fer-ho bé a casa contra el Vila-real i el Badalona, de Segona B, rep el Granada amb la intenció d'eliminar-lo, com ja va fer amb el Getafe.