El Barça s'escapa pels pèls de l'eliminació a Eivissa (1-2)

El Barça ha guanyat aquest dimecres l'Eivissa (1-2) a Can Misses per accedir als vuitens de final de la Copa del Rei en un triomf ajustat i pràcticament al final gràcies a dos xuts d'un Antoine Griezmann que ha aparegut poc però ha estat letal per remuntar el gol inicial dels locals, que han tingut ben a prop donar la campanada.

El Barça passa de ronda gràcies a el doblet del francès, però ha patit per imposar-se a un Eivissa que ha fet una gran primera part i que ha fregat una pròrroga en la que qualsevol cosa podria haver passat. Però Griezmann ha marcat en les seves dues rematades, de les poques que ha tingut el Barça, per portar els blaugranes a vuitens.

L'Eivissa s'ha avançat aviat al marcador, al minut 9, amb un gol amb certa fortuna en rebotar el xut de Javi Pérez a Pep Caballé i canviar de trajectòria per enganyar Neto, que abans del descans ha salvat el segon després d'un rebot procedent d'un altre xut al pal. A més, l'àrbitre ha anul·lat un gol als locals que hauria estat el 2-0.

L'inici de la segona meitat va mantenir la línia de la primera, però el Barça ha anat guanyant terreny i Griezmann ha aprofitat la primera ocasió clara per empatar al minut 72. Finalment, quan ja s'ensumava la pròrroga al minut 94, el francès ha culminat una assistència de Jordi Alba per segellar un triomf suat a les Balears.