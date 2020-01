Eva Hermida acaba cinquena l'estatal a tres bandes de Gandia

La billarista del Club Billar Manresa Eva Hermida es va classificar en una destacada cinquena posició al Campionat d'Espa-nya femení de billar a tres bandes, que ha tingut lloc a Gandia (València). El cinquè lloc és més meritori si es té en compte que Hermida fa tot just un any que practica el billar i aquest era el seu primer campionat a nivell estatal.

La competició no va començar bé per a Eva Hermida i va perdre la primera partida davant la catalana Yeimi Mancipe per 22 a 10. Aquesta derrota obligava la jugadora del CB Manresa a guanyar les dues partides següents per classificar-se per als vuitens de final. I ho va aconseguir. Primer va superar Virgínia Barrachina per 15 a 2 i després Luisa López per 13 a 3. En les eliminatòries de vuitens de final, Hermida va jugar davant la número dos del rànquing estatal, la balear Ana Juárez. Tot i un bon inici de partida, Eva Hermida, amb falta d'experiència, va acabar caient per 14 a 9. En aquest Campionat d'Espanya va ser notable la classificació de les tres billaristes catalanes. Eva Julià (CB Canet) va ser subcampiona, Yeimi Mancipe (CB Canet) va ser tercera i Eva Hermida (CB Manresa), cinquena.

D'altra banda, el CB Manresa va guanyar el seu partit de la lliga catalana de 4 modalitats, en la qual els manresans són colíders; i a la lliga catalana a tres bandes, empats dels equips A i C i triomf del B. Dissabte al matí al local del CB Manresa es farà un curset d'arbitratge per part de la Federació Catalana de billar. I el divendres 31 de gener, assemblea de socis.