Ignasi Bernaus, del CN Minorisa, es penja el bronze als 100 braça del català absolut

Ignasi Bernaus (dreta) va pujar al tercer graó del podi dels 100 braça

La piscina del CN Terrassa va viure l'edició d'enguany del Campionat de Catalunya absolut d'hivern de natació, la competició de més prestigi del calendari català, que se celebra en unes dates difícils per poder assolir els millors registres, però serveix per comprovar el moment de forma dels nedadors, i també si la preparació per a les grans cites internacionals o els estatals segueix l'evolució prevista. El campionat es va desenvolupar amb el model habitual d'eliminatòries al matí i finals a la tarda.

L'actuació dels nedadors del CN Minorisa, entrenats per Mariano Herranz i Pablo Racero, va ser positiva, i Ignasi Bernaus va assolir la medalla de bronze en els 100 braça, de manera que va ser el més destacat conjuntament amb Èrik Ribes, classificat per a la final B dels 100 esquena. Es pot considerar com a finalista l'equip de relleus 4x100 estils, setè amb Èrik Ribes (esquena), Ignasi Bernaus (braça), Èric de Arco (papallona) i Arnau Rovira (estil lliure).

En la puntuació per clubs, el Club Natació Minorisa va ser el 18è, amb 338 punts, entre un total de 45 clubs participants. A títol individual, els resultats del CN Minorisa van ser els següents: Ignasi Bernaus, 3r 100 braça, 8è 50 braça i 5è 200 braça; Èrik Ribes, 6è final B 100 esquena, 13è 200 esquena; Pablo Racero, 36è 100 papallona i 51è 50 papallona; Gabriel Jan, 26è 100 esquena; Ivette Sánchez, 54a 50 lliures; Arnau Rovira, 28è 100 lliures i 25è 200 lliures; Miki Rosich, 52è 50 braça; Carles Martínez, 5è 50 braça; Quim Gonzalvo, 56è 200 lliures i 56è 50 papallona; Èric de Arco, 55è 50 papallona; 16è relleu 4x100 lliures (Bernaus, Ribes, Iwan i Cubillas); 10è relleu 4x200 lliures (Rovira, Gonzalvo, Ribes i Cubillas); i 7è relleu 4x100 estils (Ribes, Bernaus, De Arco i Rovira).