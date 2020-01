La PC Bonavista recupera la secció de triatló, especialitzada en hivern i muntanya

Alba Xandri, Eli Pracht, Marta Bassa, Ricard Costa, Jordi Flotats, Joan Capdevila, Marc Relaño, Carles Sala, Joan Freixa i Agustí Roc, capitanejats per Sebastià Catllà, formen l'equip de la secció de triatló de la PC Bonavista-Coll-baix. Aquesta secció ha estat recuperada, després d'uns anys sota mínims pel que fa a la seva activitat, per aquests esportistes esmentats de Manresa i comarques properes, que competien formant part de clubs d'arreu de Catalu-nya, i en algun cas fins i tot de fora.

A diferència d'altres entitats dedicades al triatló a casa nostra, sobretot al més clàssic de carretera, la PC Bonavista-Collbaix ha enfocat aquesta secció en el triatló blanc (cursa a peu, bicicleta de carretera i esquí de fons), en els triatlons de muntanya (natació, bicicleta de muntanya i cursa a peu) i en algun cas en els triatlons de mitjana i llarga distància.

Sebastià Catllà, reconegut especialista de triatló blanc, llorejat molts cops a nivell estatal, ha comentat que «som un grup que fins aquest any passat competíem en diferents clubs i ara ens hem agrupat per poder puntuar per equips. Actualment som tres noies i vuit nois. No busquem uns resultats espectaculars però sí que comptem amb gent prou competitiva per fer-ho bé».

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de Collbaix-Celler el Molí, Oliva Tor-ras Grup i Sports&Factory.

Pel que fa a la temporada de triatló blanc, la PC Bonavista-Collbaix té previst participar en les dues proves de la Copa Pirineus. La primera, el 26 de gener, el Triatló d'Hivern d'Irati-Abodi al Pirineu navarrès, en concret a Ezkaroz. En aquest cas hi haurà prova individual i per relleus amb 9,13 km a peu, 22,20 km de ciclisme i finalment 9,2 km d'esquí de fons. La segona, que també serà Campionat d'Espanya, tindrà lloc el 2 de febrer, el Triatló d'Hivern d'Ansó, a Osca. Altres participacions seran al clàssic Triatló Blanc de Reinosa, i al Triatló Vautour Man, a França el 8 de març. I de cara al bon temps, triatlons x-ter-ra, i de mitjana i llarga distància