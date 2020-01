El Cadí venç però no pot rematar un Landes minvat per les baixes

El Cadí hauria pogut sentenciar a la Seu l'eliminatòria de setzens de final de l'Eurocup. Però no ho va saber fer. Va dominar a pler el partit contra un Basket Landes que va aconseguir vèncer per primer cop en els tres enfrontaments en què s'han trobat a Europa aquest any. Però els 14 punts de marge assolits no són una renda suficient com per anar a França només a salvar l'average. I això que les franceses van presentar-se a la capital urgellenca amb tan sols set efectius de primer nivell.

Les de la Seu van dominar des de l'inici. El 9-0 de sortida va encarar molt bé el partit. Amb un joc coral, el Cadí va ser sempre superior a un Landes que, com sol ser habitual, i més encara amb l'absència de l'experimentada Céline Dumerc, es va recolzar en el poder interior d'Aby Gayé. Però la interior no va entrar en el joc fins ben avançat el partit, quan les urgellenques ja havien aconseguit un coixí prou important per anar gestionant amb tranquil·litat el matx, amb Georgina Bahí o Jovana Nogic anotant punts amb relativa facilitat. Llàstima dels nou tirs lliures errats. I encara bo dels mals percentatges de les visitants des de més enllà de 6,75 metres. I és que a final del tercer quart, i després de tenir rendes gairebé sempre superiors als deu punts, el Landes va acostar-se molt (46-38). Una reacció local va semblar que encarrilava l'eliminatòria (62-44), però el Cadí no va saber rematar del tot el partit, malgrat el triomf.