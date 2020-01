El Catalònia-Joviat debuta a les lligues catalanes amb sort diversa

El Catalònia-Joviat va estrenar-se diumenge en les diferents categories de les lligues catalanes. El Catalònia-Joviat A ho va fer al grup II de la Segona Divisió, i va gua-nyar a domicili el CE Balaguer per un clar 4-6. El duel el van decidir les victòries de Francesc Garriga, Ferran Gràcia i Antonio Pérez als taulers 5, 9 i 10 respectivament.

L'equip B, al grup II de Preferent, també es va alçar amb la victòria, en imposar-se per un inapel·lable 7-3 al Vall del Tenes, que només va plantar cara als primers taulers. Cal destacar les victòries d'Albert Vilà amb un atac impressionant; la de Francesc Argelaguer, dominant molt bé el final de rei i peó contra rei i els germans Oliveres en la seva línia sòlida habitual. Al grup III de Segona Provincial, l'equip C va patir un sever correctiu a mans del CE Súria, molt millor com a equip, que va guanyar les seves quatre darreres partides. És destacable la victòria d'Àngel Burniol, en una partida on va saber aprofitar les errades del rival.

A Tercera Provincial, el Catalònia-Joviat D va descansar, ja que el CE Lledoners ha estat exclòs de la competició per la Federació Catalana d'Escacs per motius tècnics. Finalment, a Preferent sub-12, discret inici del Catalònia-Joviat E, que només va poder anotar un punt en el seu enfrontament amb el Sant Cugat, gràcies a la victòria d'Arnau Pons.



Dan Clotet a Suïssa

D'altra banda, Dan Clotet va prendre part en el tercer torneig de qualificació del campionat de Suïssa d'edats, que es va celebrar a Lucerna del 17 al 19 de gener. Dels quatre tornejos que es disputen al llarg de l'any en surten els 16 finalistes. Clotet, que per motius de calendari de competicions participarà com a màxim en dos, tenia com a objectiu la classificació directa assolint la primera plaça, com va fer el 2017 en categoria sub-10. L'escàs marge d'error d'un torneig de 5 rondes, però, va fer que malgrat obtenir 4 dels 5 punts en joc acabés en vuitena posició, a mig punt dels llocs d'honor. La derrota en tercera ronda a mans del segon del rànquing, Mathias Mattenberger, va ser un cop dur per a les aspiracions del bagenc, però es va saber refer i guanyar les dues darreres rondes, fet que li permetrà mantenir la possibilitat d'accedir a la final en el quart torneig de qualificació, que es disputarà la darrera setmana de març.