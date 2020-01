Guanyar i esperar Donar suport a l'Holon Guanyant dimarts Depenent d'altres resultats Perdent i amb mala sort Un triple empat

L'única possibilitat que hi ha que el Baxi acabi líder la primera fase és que guanyi a Oostende i a casa amb el Sàsser i que el Türk Telekom i els italians perdin tots dos partits.



En cap cas el Baxi no pot ser segon

al davant del Türk Telekom. Ocuparia aquest lloc al davant del Dinamo Sàsser si els italians perden a casa amb l'Holon i al Congost i el Baxi guanya tots dos partits.



Si venç l'Oostende dimarts estarà classificat. Si no, estaria virtualment classificat superant el Sàsser si no cau de 17 punts a Oostende.

El Baxi pot entrar perdent els dos partits si l'Holon i l'Oostende no els guanyen tots dos. No hi pot haver un quàdruple empat ja que hi ha un Holon-Lietkabelis.



El Baxi pot quedar fora d'Europa en la primera ronda si perd a Oostende i a casa amb el Sàsser i els belgues i l'Holon guanyen els dos partits que els queden.

Si l'Oostende guanya els dos partits i hi ha un triple empat Holon-Baxi-Lietkabelis, el Baxi queda fora.