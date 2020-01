L'Espanyol i el Girona queden fora del torneig i el Madrid fa valer la lògica

L'Espanyol i el Girona van quedar fora de la Copa del Rei ahir al vespre, després de caure derrotats a Sant Sebastià i a Montilivi, respectivament. En el cas dels gironins, el partit es va jugar malgrat les crides al confinament de les autoritats per la tempesta Glòria.

Els espanyolistes, que prioritzen clarament la lliga, en què són cuers, van perdre al camp de la Reial Societat (2-0) en un dels dos únics enfrontaments entre conjunts de la Primera Divisió. El manresà Lluís López i l'esparreguerí Pipa van formar en l'onze titular i, a la segona part, també va entrar l'olesà Víctor Gómez. El partit va ser de clar domini local, tret dels primers minuts de la repesa. En el descompte de la primera part va arribar l'1-0, obra de Barrenetxea. L'Espanyol va errar les seves possibilitats i, als 17 punts, el suec Isak va anotar el segon gol, ja irremuntable.

Per la seva banda, el Girona va resistir mitja part però va caure per 0-3 contra el Vila-real. Els gols del central Funes Mori, de Cazorla i de Chukwueze van permetre el triomf castellonenc.

De la resta de partits, va destacar el triomf del Reial Madrid per 1-3 contra l'Unionistas. Bale va avançar els blancs que van veure com empatava Álvaro Romero a la segona part. Un autogol de Góngora va començar a segar les esperances del conjunt de Salamanca que va encaixar l'1-3 al final, obra de Brahim.

La sorpresa del dia va ser l'eliminació del Valladolid, de Primera, contra el Tenerife, un conjunt de Segona, per 2-1. L'Athletic de Bilbao va necessitar els penals per eliminar l'Elx, després d'haver-hi empatat a un i també va passar ronda el València, que en va tenir prou amb un gol de Maxi Gómez per fer fora el Logronyès.